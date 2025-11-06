Скидки
Главная Футбол Новости

Марсель — Аталанта, результат матча 5 ноября 2025, счет 0:1, 4-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

Гол Самарджича позволил «Аталанте» переиграть «Марсель» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершён матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Марсель» и «Аталанта». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра матча выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
0 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Самарджич – 90'    

Единственный гол в этом матче забил Лазар Самарджич на 90-й минуте.

После этой игры «Марсель» с тремя очками располагается в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов. «Аталанта» с семью очками находится в средней её части.

В следующем туре «Марсель» 25 ноября примет на своём поле «Ньюкасл Юнайтед», «Аталанта» 26 ноября на выезде встретится с «Айнтрахтом».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Молодой нападающий «Реала» может уйти в «Марсель» в январе — ESPN
