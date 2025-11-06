Гол Самарджича позволил «Аталанте» переиграть «Марсель» в матче Лиги чемпионов

Завершён матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Марсель» и «Аталанта». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра матча выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания).

Единственный гол в этом матче забил Лазар Самарджич на 90-й минуте.

После этой игры «Марсель» с тремя очками располагается в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов. «Аталанта» с семью очками находится в средней её части.

В следующем туре «Марсель» 25 ноября примет на своём поле «Ньюкасл Юнайтед», «Аталанта» 26 ноября на выезде встретится с «Айнтрахтом».