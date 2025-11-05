Скидки
Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавит «Фиорентину» — Романо

Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавит «Фиорентину» — Романо
Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавит «Фиорентину». Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, стороны достигли соглашения после увольнения Стефано Пиоли в начале этой недели.

Последним местом работы 53-летнего Ваноли был «Торино». Специалист покинул туринский клуб 5 июня 2025 года. Также специалист возглавлял «Венецию» (ноябрь 2022 — июнь 2024) и московский «Спартак» (декабрь 2021 — июнь 2022).

«Фиорентина» после 10 туров занимает последнее, 22-е место, в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала всего четыре очка, не одержав ни одной победы.

Ранее СМИ также сообщали, что назначение Ваноли рассматривает «Дженоа».

