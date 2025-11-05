Скидки
Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Карпин впервые после назначения в «Динамо» одержал победу над соперником из топ-8 РПЛ
Комментарии

Окончен первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали москвичи. Тем самым главный тренер бело-голубых Валерий Карпин впервые после назначения в столичный клуб обыграл соперника топ-8 Российской Премьер-Лиги.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+4'    

Ранее «Динамо» под руководством действующего тренера сборной России трижды проигрывало «Краснодару» — 0:1, 0:4, 2:4 и по одному разу уступало ЦСКА (1:3), «Локомотиву» (3:5) и «Зениту» (1:2). Кроме того, бело-голубые играли вничью со «Спартаком» (2:2).

Ответная встреча «Зенита» и «Динамо» состоится в Москве 27 ноября.

Новости. Футбол
Все новости

