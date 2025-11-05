Карпин впервые после назначения в «Динамо» одержал победу над соперником из топ-8 РПЛ
Поделиться
Окончен первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали москвичи. Тем самым главный тренер бело-голубых Валерий Карпин впервые после назначения в столичный клуб обыграл соперника топ-8 Российской Премьер-Лиги.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53' 1:1 Педро – 76' 1:2 Бабаев – 84' 1:3 Тюкавин – 90+4'
Ранее «Динамо» под руководством действующего тренера сборной России трижды проигрывало «Краснодару» — 0:1, 0:4, 2:4 и по одному разу уступало ЦСКА (1:3), «Локомотиву» (3:5) и «Зениту» (1:2). Кроме того, бело-голубые играли вничью со «Спартаком» (2:2).
Ответная встреча «Зенита» и «Динамо» состоится в Москве 27 ноября.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
00:15
-
00:12
-
00:05
- 5 ноября 2025
-
23:54
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:34
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:12
-
23:11
-
22:57
-
22:40
-
22:39
-
22:39
-
22:37
-
22:29
-
22:19
-
22:18
-
22:11
-
22:09
-
21:58
-
21:57
-
21:54
-
21:49
-
21:49
-
21:40
-
21:36
-
21:34
-
21:24
-
21:20
-
21:11
-
21:04