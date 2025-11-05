Куртуа заступился за Александер-Арнольда, которого освистали болельщики «Ливерпуля»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа заступился за своего одноклубника Трента Александер-Арнольда. Во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1) болельщики мерсисайдцев освистали англичанина, а перед игрой неизвестные испортили посвящённый ему мурал.

«Он же перешёл не в стан принципиального соперника как «Манчестер Юнайтед», а в «Реал». Надеюсь, что в конце концов болельщики простят его и поблагодарят за все трофеи, которые он для них завоевал», — приводит слова Куртуа beIN Sports.

Александер-Арнольд находился в системе «Ливерпуля» с 2004 года, в испанский клуб он перешёл прошлым летом. В составе «Ливерпуля» защитник дважды становился чемпионом Англии, брал Кубок страны, Кубок лиги, национальный Суперкубок, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.