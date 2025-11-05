Скидки
23:00 Мск
Куртуа заступился за Александер-Арнольда, которого освистали болельщики «Ливерпуля»

Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа заступился за своего одноклубника Трента Александер-Арнольда. Во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1) болельщики мерсисайдцев освистали англичанина, а перед игрой неизвестные испортили посвящённый ему мурал.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

«Он же перешёл не в стан принципиального соперника как «Манчестер Юнайтед», а в «Реал». Надеюсь, что в конце концов болельщики простят его и поблагодарят за все трофеи, которые он для них завоевал», — приводит слова Куртуа beIN Sports.

Александер-Арнольд находился в системе «Ливерпуля» с 2004 года, в испанский клуб он перешёл прошлым летом. В составе «Ливерпуля» защитник дважды становился чемпионом Англии, брал Кубок страны, Кубок лиги, национальный Суперкубок, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Новости. Футбол
