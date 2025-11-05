Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Динамо»: не смогли сегодня порадовать наших болельщиков
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:3).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53' 1:1 Педро – 76' 1:2 Бабаев – 84' 1:3 Тюкавин – 90+4'
«К сожалению, не смогли сегодня порадовать наших болельщиков ни качественной игрой, ни результатом. По первому тайму, думаю, сыграли невыразительно, в атаке практически ничего не смогли создать, только после фланговых передач и стандартных положений. Во втором тайме в атакующем плане прибавили, были хорошие моменты, но не смогли забить. А в обороне сегодня слишком много грубо ошибались, чем соперник и воспользовался», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
