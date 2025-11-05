Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Динамо»: не смогли сегодня порадовать наших болельщиков

Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Динамо»: не смогли сегодня порадовать наших болельщиков
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:3).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+4'    

«К сожалению, не смогли сегодня порадовать наших болельщиков ни качественной игрой, ни результатом. По первому тайму, думаю, сыграли невыразительно, в атаке практически ничего не смогли создать, только после фланговых передач и стандартных положений. Во втором тайме в атакующем плане прибавили, были хорошие моменты, но не смогли забить. А в обороне сегодня слишком много грубо ошибались, чем соперник и воспользовался», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Московское «Динамо» переиграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android