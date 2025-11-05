Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Динамо»: не смогли сегодня порадовать наших болельщиков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:3).

«К сожалению, не смогли сегодня порадовать наших болельщиков ни качественной игрой, ни результатом. По первому тайму, думаю, сыграли невыразительно, в атаке практически ничего не смогли создать, только после фланговых передач и стандартных положений. Во втором тайме в атакующем плане прибавили, были хорошие моменты, но не смогли забить. А в обороне сегодня слишком много грубо ошибались, чем соперник и воспользовался», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».