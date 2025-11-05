Семак объяснил нестандартную расстановку некоторых игроков «Зенита» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно нестандартного расположения на поле некоторых игроков команды в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:3).

— Сергей Богданович, сегодня «Зенит» вышел в непривычном составе, Андрей Мостовой сыграл справа, а Юрий Горшков — слева в атаке. С чем это было связано? И у вас были две замены после первого тайма — это связано с тем, что план немножко не сработал?

— Да, у нас в первом тайме острота была только с левого фланга, не получилось создавать у нас по правому флангу. А во втором тайме уже Мантуана поставили, по сути, у нас один номинальный правый защитник сейчас, поэтому стартовый состав и был связан с тем, что Мантуану нужно давать отдыхать, нужна пауза. Он играет много, это достаточно важный игрок для нашей команды, и мы планировали, чтобы те игроки, которые у нас в основной обойме, сыграли или тайм, или 30 минут, чтобы их всё-таки поберечь перед матчем чемпионата, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».