Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Семак объяснил нестандартную расстановку некоторых игроков «Зенита» в матче с «Динамо»

Аудио-версия:
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно нестандартного расположения на поле некоторых игроков команды в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:3).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+4'    

— Сергей Богданович, сегодня «Зенит» вышел в непривычном составе, Андрей Мостовой сыграл справа, а Юрий Горшков — слева в атаке. С чем это было связано? И у вас были две замены после первого тайма — это связано с тем, что план немножко не сработал?
— Да, у нас в первом тайме острота была только с левого фланга, не получилось создавать у нас по правому флангу. А во втором тайме уже Мантуана поставили, по сути, у нас один номинальный правый защитник сейчас, поэтому стартовый состав и был связан с тем, что Мантуану нужно давать отдыхать, нужна пауза. Он играет много, это достаточно важный игрок для нашей команды, и мы планировали, чтобы те игроки, которые у нас в основной обойме, сыграли или тайм, или 30 минут, чтобы их всё-таки поберечь перед матчем чемпионата, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

