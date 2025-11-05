Владислав Тороп вышел на второе место по количеству матчей в Кубке России среди вратарей

21-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп отыграл 38-й матч в Кубке России. Голкипер принял участие в игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1). Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», Тороп вышел на второе место по количеству матчей в Кубке среди вратарей.

Первую строчку занимает голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, на счету которого 55 игр. Замыкает тройку экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев (37 матчей).

В нынешнем сезоне Владислав провёл 11 игр во всех турнирах, пять из которых отыграл «на ноль». В остальных встречах голкипер пропустил девять мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.