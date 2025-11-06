Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Кайрат»: Арад сравнял счёт на 56-й минуте

«Интер» — «Кайрат»: Арад сравнял счёт на 56-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Интер» (Италия) и «Кайрат» (Казахстан). Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. В качестве главного арбитра матча выступает Луиш Годинью (Португалия). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Мартинес – 45'     1:1 Арад – 55'     2:1 Аугусто – 67'    

На 56-й минуте Офри Арад забил ответный гол. Ранее, на 45-й минуте, Лаутаро Мартинес открыл счёт в этой игре и вывел «нерадзурри» вперёд.

В минувшем туре «Интер» разгромил «Юнион» со счётом 4:0. Казахстанский клуб сыграл вничью с «Пафосом» — 0:0.

В следующем туре подопечные Кристиана Киву проведут матч с мадридским «Атлетико» (26 ноября), а команда Рафаэля Уразбахтина встретится с «Копенгагеном» (26 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Кайрат» сравнял счёт в Милане! Но всё-таки снова пропустил. LIVE
Live
«Кайрат» сравнял счёт в Милане! Но всё-таки снова пропустил. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android