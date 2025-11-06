Скидки
Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак ответил, почему Вендел не сыграл в матче Кубка России с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, по какой причине полузащитник Вендел не принял участия в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:3). Футболист провёл эту игру на скамейке запасных.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+4'    

— Сергей Богданович, недавно были новости о продлении контракта с Венделом, но его не было на поле сегодня. Это связано с его физическим состоянием или просто с игрой?
— Нет, это связано с ходом матча и с тем, что нам хотелось бы увидеть исходя из игры. Конечно, Вендел для нас — один из самых важных игроков. Конечно, и он, и кто-то как Вендел, другие наши игроки, тоже не сыграли. Кто-то немножко сыграл. Важно было дать им передохнуть, чтобы к следующему матчу в чемпионате они были свежие и готовые к игре, которая, в принципе, более важна, конечно, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

