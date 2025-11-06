Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов по футболу 2025/2026: результаты на 5 ноября, календарь, таблица

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 5 ноября, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, состоялось девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 5 ноября:

«Пафос» – «Вильярреал» – 1:0;
«Карабах» – «Челси» – 2:2;
«Ньюкасл Юнайтед» – «Атлетик» Бильбао – 2:0;
«Аякс» – «Галатасарай» – 0:3;
«Марсель» – «Аталанта» – 0:1;
«Бенфика» – «Байер» – 0:1;
«Брюгге» – «Барселона» – 3:3;
«Интер» – «Кайрат» – 2:1;
«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд – 4:1.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Новая сенсация от «Карабаха» в ЛЧ! Теперь чемпионы Азербайджана остановили «Челси»
Новая сенсация от «Карабаха» в ЛЧ! Теперь чемпионы Азербайджана остановили «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android