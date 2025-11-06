Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 5 ноября, календарь, таблица

Сегодня, 5 ноября, состоялось девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги чемпионов 5 ноября:
«Пафос» – «Вильярреал» – 1:0;
«Карабах» – «Челси» – 2:2;
«Ньюкасл Юнайтед» – «Атлетик» Бильбао – 2:0;
«Аякс» – «Галатасарай» – 0:3;
«Марсель» – «Аталанта» – 0:1;
«Бенфика» – «Байер» – 0:1;
«Брюгге» – «Барселона» – 3:3;
«Интер» – «Кайрат» – 2:1;
«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд – 4:1.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.