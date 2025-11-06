«Надеемся, крепостное право не вернут». Пресс-служба «Динамо» — о голе Сергеева «Зениту»
Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на то, что нападающий команды Иван Сергеев не стал праздновать гол в ворота «Зенита» (3:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Форвард выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 по 2024 год.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53' 1:1 Педро – 76' 1:2 Бабаев – 84' 1:3 Тюкавин – 90+4'
«Ваня не праздновал свой гол «Зениту» в знак уважения к бывшей команде. Надеемся, что крепостное право не вернут», — говорится в сообщении бело-голубых в телеграм-канале.
Слова про крепостное право отсылают к видео «Динамо», посвящённому переходу Сергеева из самарских «Крыльев Советов». В ролике футболист был представлен в качестве крепостного крестьянина, которого не отпускают из Самарской губернии.
