Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Надеемся, крепостное право не вернут». Пресс-служба «Динамо» — о голе Сергеева «Зениту»

Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на то, что нападающий команды Иван Сергеев не стал праздновать гол в ворота «Зенита» (3:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Форвард выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 по 2024 год.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+4'    

«Ваня не праздновал свой гол «Зениту» в знак уважения к бывшей команде. Надеемся, что крепостное право не вернут», — говорится в сообщении бело-голубых в телеграм-канале.

Слова про крепостное право отсылают к видео «Динамо», посвящённому переходу Сергеева из самарских «Крыльев Советов». В ролике футболист был представлен в качестве крепостного крестьянина, которого не отпускают из Самарской губернии.

Вот это «Динамо» удивило в Санкт-Петербурге! Команда Карпина забила «Зениту» трижды
