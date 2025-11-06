«Надеемся, крепостное право не вернут». Пресс-служба «Динамо» — о голе Сергеева «Зениту»

Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на то, что нападающий команды Иван Сергеев не стал праздновать гол в ворота «Зенита» (3:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Форвард выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 по 2024 год.

«Ваня не праздновал свой гол «Зениту» в знак уважения к бывшей команде. Надеемся, что крепостное право не вернут», — говорится в сообщении бело-голубых в телеграм-канале.

Слова про крепостное право отсылают к видео «Динамо», посвящённому переходу Сергеева из самарских «Крыльев Советов». В ролике футболист был представлен в качестве крепостного крестьянина, которого не отпускают из Самарской губернии.