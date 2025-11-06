В среду, 6 ноября, завершился 4-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По его итогам мюнхенская «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. Команда Венсана Компани обыграла действующего победителя турнира «ПСЖ» со счётом 2:1.

Таблица общего этапа Лиги чемпионов после 4-го тура Фото: «Чемпионат»

Далее расположились лондонский «Арсенал», миланский «Интер», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ньюкасл Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

«Галатасарай», «Челси», «Карабах», «Боруссия» Дортмунд, «Барселона» оказались в числе команд, занимающих места с девятого по 24-е.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.