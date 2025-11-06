«Шансы всегда есть». Тренер «Зенита» Семак — об ответном матче с «Динамо» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящей выездной ответной игре с московским «Динамо» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче петербуржцы уступили москвичам со счётом 1:3.

— Насколько критично, что «Зенит» ответный матч будет начинать с минус двух, и он будет выездным?

— Любой матч… То, что мы как победители группы первый матч играем дома, второй — на выезде, — это мне непонятно. Есть определённые моменты, связанные с проведением турнира Кубка России, которые, конечно, могли были дополнить для того, чтобы проходных матчей было меньше, чтобы было интереснее. С точки зрения регламента я говорил, останавливался, что мы свои какие-то комментарии давали. Но думаю, они не понадобились составителям.

Конечно, можно было бы сделать, внести коррективы, и матчей интересных было бы больше, и более справедливое было положение, когда побеждавшая команда имела бы ценность. А получается, что в группе лучше проигрывать матчи, выходить и проигрывать, чем выигрывать и попадать в худшие условия. Конечно, достаточно старые принципы, но регламент — есть регламент. От нас это не зависит. Следующая игра выездная, ничего страшного. Будем играть, а там посмотрим. Шансы всегда есть, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».