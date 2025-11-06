Скидки
Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

В «Зените» рассказали, какая позиция на поле является оптимальной для Луиса Энрике

В «Зените» рассказали, какая позиция на поле является оптимальной для Луиса Энрике
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:3) ответил, какая позиция на поле является оптимальной для нападающего Луиса Энрике.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+4'    

— Сегодня Луис Энрике вышел во втором тайме, играл преимущественно слева на фланге. До этого в чемпионате играл в нападении, а в начале сезона слева в атаке. Скажите, пожалуйста, на какой позиции ему лучше играть, чтобы быть полезным для команды и более полезным в индивидуальном качестве?
— В зависимости от состояния игроков. Он может играть и на своей родной позиции — правого вингера — может и слева играть. Матчи были, где он там хорошо играл. Может и в атаке. В зависимости от соперника, формы наших игроков. Мы выбираем тот состав и ту схему, которые подойдут для решения тех или иных задач. Где ему лучше играть — мне понравилось, как он в атаке смотрелся. Это быстрый игрок, может принять между линиями. Достаточно крепкий в единоборствах. Такая опция у нас есть. Будет зависеть от того, как будут выглядеть наши нападающие, какое состояние у фланговых игроков, кто лучше готов на сегодняшний день. Иметь в распоряжении игрока, который может сыграть на нескольких позициях, конечно, это плюс, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

