В «Зените» рассказали, какая позиция на поле является оптимальной для Луиса Энрике

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:3) ответил, какая позиция на поле является оптимальной для нападающего Луиса Энрике.

— Сегодня Луис Энрике вышел во втором тайме, играл преимущественно слева на фланге. До этого в чемпионате играл в нападении, а в начале сезона слева в атаке. Скажите, пожалуйста, на какой позиции ему лучше играть, чтобы быть полезным для команды и более полезным в индивидуальном качестве?

— В зависимости от состояния игроков. Он может играть и на своей родной позиции — правого вингера — может и слева играть. Матчи были, где он там хорошо играл. Может и в атаке. В зависимости от соперника, формы наших игроков. Мы выбираем тот состав и ту схему, которые подойдут для решения тех или иных задач. Где ему лучше играть — мне понравилось, как он в атаке смотрелся. Это быстрый игрок, может принять между линиями. Достаточно крепкий в единоборствах. Такая опция у нас есть. Будет зависеть от того, как будут выглядеть наши нападающие, какое состояние у фланговых игроков, кто лучше готов на сегодняшний день. Иметь в распоряжении игрока, который может сыграть на нескольких позициях, конечно, это плюс, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».