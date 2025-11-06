Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Интер» — «Кайрат»: Аугусто забил второй гол миланцев на 67-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Интер» (Италия) и «Кайрат» (Казахстан). Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. В качестве главного арбитра матча выступает Луиш Годинью (Португалия). На данный момент счёт 2:1 в пользу «нерадзурри». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте Карлос Аугусто забил второй мяч миланцев в этой игре. Ранее, на 45-й минуте, Лаутаро Мартинес открыл счёт в этой игре и вывел «Интер» вперёд. На 56-й минуте Офри Арад забил ответный гол.

В минувшем туре «нерадзурри» разгромили «Юнион» со счётом 4:0. Казахстанский клуб сыграл вничью с «Пафосом» — 0:0.

В следующем туре подопечные Кристиана Киву проведут матч с мадридским «Атлетико» (26 ноября), а команда Рафаэля Уразбахтина встретится с «Копенгагеном» (26 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.