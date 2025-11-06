Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 5 ноября

В среду, 5 ноября, состоялись три матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России на 5 ноября:

«Оренбург» – «Краснодар» — 1:3;

«Динамо» Махачкала – ЦСКА — 1:0;

«Зенит» – «Динамо» Москва — 1:3.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).