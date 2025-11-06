Семак: странно, когда команда может проиграть и при этом всё равно выиграть Кубок России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:3) сравнил значимость борьбы за чемпионство и за Кубок страны.

— Касаемо ответной игры: насколько Кубок России вообще для вас в приоритете, будете ли вы выставлять максимально сильный состав в ответной игре?

— Вы видите, судя по составам команд, которые играют в Кубке, ни для одной из них Кубок не является приоритетом. Он, конечно, важен, но если сравнивать с чемпионатом, ни один из клубов не играл сильнейшим составом. Это говорит само за себя, наверное. Регламент позволяет и пройти по верхней сетке, проиграв, вылететь и там пройти. Достаточно странно, когда команда может уступить и при этом всё равно выиграть Кубок России. Но, опять же, регламент — есть регламент. Мы играем всё равно. Естественно, будем стараться победить в следующем матче. Ничего невозможного нет. Тяжело — это не значит невозможно. А там посмотрим. В любом случае независимо от результата в весенней части мы будем продолжать борьбу за Кубок России, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».