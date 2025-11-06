«Интер» переиграл «Кайрат» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Окончен матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Интер» (Италия) и «Кайрат» (Казахстан). Победу со счётом 2:1 одержали миланцы. Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. В качестве главного арбитра матча выступил Луиш Годинью (Португалия).

На 45-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счёт в этой игре и вывел «Интер» вперёд. На 56-й минуте Офри Арад забил ответный гол. На 67-й минуте Карлос Аугусто забил второй мяч миланцев в этой игре.

После этой игры «Интер» с 12 очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов. «Кайрат» с одним очком находится в нижней её части.

В следующем туре подопечные Кристиана Киву проведут матч с мадридским «Атлетико» (26 ноября), а команда Рафаэля Уразбахтина встретится с «Копенгагеном» (26 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.