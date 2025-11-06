Скидки
Главная Футбол Новости

Ман Сити — Боруссия Д, результат матча 5 ноября 2025, счет 4:1, 4-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» благодаря дублю Фодена
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. Счёт в матче 4:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Фоден – 22'     2:0 Холанд – 29'     3:0 Фоден – 57'     3:1 Антон – 72'     4:1 Шерки – 90+1'    

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Фил Фоден на 22-й минуте. Нападающий Эрлинг Холанд забил второй гол «горожан» на 29-й минуте. Хавбек «Манчестер Сити» Фоден оформил дубль на 57-й минуте. Защитник «шмелей» Вальдемар Антон забил гол на 72-й минуте. В конце встречи на 90+1-й минуте полузащитник хозяев поля Райан Шерки довёл счёт до разгромного.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы проведут матч со «Байером» (25 ноября), а команда Нико Ковача встретится с «Вильярреалом» (25 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
