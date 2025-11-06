Скидки
Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бенфика — Байер, результат матча 5 ноября, счет 0:1, Лига чемпионов 2025/2026

«Байер» с минимальным счётом обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между португальской «Бенфикой» и леверкузенским «Байером». Победу в игре, проходившей на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия), одержали гости со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Шик – 65'    

Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий «Байера» Патрик Шик.

В следующем туре «Бенфика» проведёт матч с нидерландским «Аяксом» (25 ноября), а команда из Леверкузена встретится с «Манчестер Сити» (25 ноября).

После 4-го тура португальский клуб занимает 35-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, не набрав очков. «Байер» заработал пять очков и расположился на 21-й строчке.

Календарь Лиги чемпионов-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов-2025/2026
