«Байер» с минимальным счётом обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между португальской «Бенфикой» и леверкузенским «Байером». Победу в игре, проходившей на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия), одержали гости со счётом 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий «Байера» Патрик Шик.

В следующем туре «Бенфика» проведёт матч с нидерландским «Аяксом» (25 ноября), а команда из Леверкузена встретится с «Манчестер Сити» (25 ноября).

После 4-го тура португальский клуб занимает 35-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, не набрав очков. «Байер» заработал пять очков и расположился на 21-й строчке.