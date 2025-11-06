«Зенит» прервал рекордную серию побед на домашнем поле

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл в первом матче 1/4 финала Кубка России с московским «Динамо» со счётом 1:3. Таким образом, клуб прервал рекордную для себя серию побед на домашнем поле. Об этом сообщает статистический портал Цифроскоп.

По информации источника, у сине-бело-голубых была 20-матчевая серия побед дома. Санкт-петербургский клуб не проигрывал на своём стадионе на протяжении 11 месяцев.

Напомним, для команды Валерия Карпина это первая победа над соперником из топ-8 с начала сезона.

следующий матч в рамках Кубка России команды проведут 27 ноября в Москве. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.