Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» прервал рекордную серию побед на домашнем поле

«Зенит» прервал рекордную серию побед на домашнем поле
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл в первом матче 1/4 финала Кубка России с московским «Динамо» со счётом 1:3. Таким образом, клуб прервал рекордную для себя серию побед на домашнем поле. Об этом сообщает статистический портал Цифроскоп.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+4'    

По информации источника, у сине-бело-голубых была 20-матчевая серия побед дома. Санкт-петербургский клуб не проигрывал на своём стадионе на протяжении 11 месяцев.

Напомним, для команды Валерия Карпина это первая победа над соперником из топ-8 с начала сезона.

следующий матч в рамках Кубка России команды проведут 27 ноября в Москве. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Вот это «Динамо» удивило в Санкт-Петербурге! Команда Карпина забила «Зениту» трижды
Вот это «Динамо» удивило в Санкт-Петербурге! Команда Карпина забила «Зениту» трижды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android