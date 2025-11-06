«Зенит» прервал рекордную серию побед на домашнем поле
Поделиться
Санкт-петербургский «Зенит» проиграл в первом матче 1/4 финала Кубка России с московским «Динамо» со счётом 1:3. Таким образом, клуб прервал рекордную для себя серию побед на домашнем поле. Об этом сообщает статистический портал Цифроскоп.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53' 1:1 Педро – 76' 1:2 Бабаев – 84' 1:3 Тюкавин – 90+4'
По информации источника, у сине-бело-голубых была 20-матчевая серия побед дома. Санкт-петербургский клуб не проигрывал на своём стадионе на протяжении 11 месяцев.
Напомним, для команды Валерия Карпина это первая победа над соперником из топ-8 с начала сезона.
следующий матч в рамках Кубка России команды проведут 27 ноября в Москве. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
01:45
-
01:40
-
01:31
-
01:17
-
01:02
-
00:58
-
00:57
-
00:56
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:30
-
00:28
-
00:27
-
00:26
-
00:24
-
00:17
-
00:15
-
00:12
-
00:05
- 5 ноября 2025
-
23:54
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:34
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:12
-
23:11
-
22:57
-
22:40