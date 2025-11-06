Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов всех времён

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал первым игроком в истории, забивавшим в пяти матчах Лиги чемпионов подряд за три разные команды, сообщает Squawka в социальной сети X.

Холанд забил гол в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:1), тем самым продлив результативную серию в ЛЧ до пяти игр.

Ранее подобная результативная серия ему удавалась в «Боруссии» (2020/2021) и «РБ Зальцбург» (2019/2020).

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2034 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал две результативные передачи.