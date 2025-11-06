Скидки
Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов всех времён

Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал первым игроком в истории, забивавшим в пяти матчах Лиги чемпионов подряд за три разные команды, сообщает Squawka в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Фоден – 22'     2:0 Холанд – 29'     3:0 Фоден – 57'     3:1 Антон – 72'     4:1 Шерки – 90+1'    

Холанд забил гол в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:1), тем самым продлив результативную серию в ЛЧ до пяти игр.

Ранее подобная результативная серия ему удавалась в «Боруссии» (2020/2021) и «РБ Зальцбург» (2019/2020).

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2034 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал две результативные передачи.

