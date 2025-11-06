«Наверное, мстят за что‑то». Семак – о судействе после поражения в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе после поражения в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой столичного клуба со счётом 3:1.

— Показалось, что вас снова не совсем удовлетворили судейские решения.

— Почему снова?

— Потому что такое уже бывало.

— Ну вы же видели, допустим, прошлую игру: на Нино наступают — ничего нет. Потом следующая игра: показывают красную карточку, и никто не понимает, почему. То же самое сегодня: оказывается, можно хватать за футболки и держать, а уже судья решает — или VAR, не знаю, кто именно решает — где задержка, а где нет. Любой контакт — решение принимают судьи, и многие из них абсолютно непонятные. Поэтому ничего не меняется: чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, мстят за что‑то, не знаю, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Москве 27 ноября. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».