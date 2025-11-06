Скидки
«Наверное, мстят за что‑то». Семак – о судействе после поражения в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе после поражения в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой столичного клуба со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+4'    

— Показалось, что вас снова не совсем удовлетворили судейские решения.
— Почему снова?
— Потому что такое уже бывало.
— Ну вы же видели, допустим, прошлую игру: на Нино наступают — ничего нет. Потом следующая игра: показывают красную карточку, и никто не понимает, почему. То же самое сегодня: оказывается, можно хватать за футболки и держать, а уже судья решает — или VAR, не знаю, кто именно решает — где задержка, а где нет. Любой контакт — решение принимают судьи, и многие из них абсолютно непонятные. Поэтому ничего не меняется: чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, мстят за что‑то, не знаю, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Москве 27 ноября. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».

