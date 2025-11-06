Валерий Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после победы над «Зенитом»
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин обратился к болельщикам после победы в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Зенитом» (3:1) и призвал их поддержать команду в предстоящем матче с тольяттинским «Акроном».
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53' 1:1 Педро – 76' 1:2 Бабаев – 84' 1:3 Тюкавин – 90+4'
«Всех болельщиков «Динамо» хотел бы поздравить с победой. 10%, наверное, даже не 50%, мы что-то сделали. Конечно, хотелось бы, чтобы в тяжёлый момент болельщики бы тоже поддержали команду в игре с «Акроном», — сказал Карпин в видео обращении в своём телеграм-канале.
Напомним, матч между московским «Динамо» и тольяттинским «Акроном» пройдёт в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги восьмого ноября.
