Аршавин объяснил, почему считает нападающего «Локомотива» Воробьёва игроком месяца

Экс-капитан сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин рассказал, почему считает, что игрок месяца Российской Премьер-лиги — нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв.

«Сумасшедший гол в ворота ЦСКА. То, как играл «Локомотив», во многом зависело от Воробьёва», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

Вместе с Воробьёвым на звание игрока месяца также претендовали Иван Сергеев («Динамо»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), а также одноклубник по «Локомотиву» Алексей Батраков.

Напомним, в октябре форвард отметился результативными действиями в двух дерби: сначала ассистировал Данилу Пруцеву и забил сам в матче с «Динамо», затем отличился в игре против ЦСКА, причём отправил мяч в ворота ударом от углового флага.