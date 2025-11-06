Скидки
Радимов рассказал, чем его впечатлил форвард «Локомотива» Воробьёв

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов рассказал, почему выбрал лучшим игроком прошедшего месяца в Российской Премьер-лиги нападающего московского «Локомотива» Дмитрия Воробьёва.

«Действовал вообще потрясающе. Мяч, забитый в ворота ЦСКА, то, как он действует на острие и стал игроком стартового состава в «Локомотиве» – меня лично Воробьёв впечатлил», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

Напомним, в октябре форвард отметился результативными действиями в двух дерби: сначала ассистировал Данилу Пруцеву и забил сам в матче с «Динамо», затем отличился в игре против ЦСКА, причём отправил мяч в ворота ударом от углового флага.

