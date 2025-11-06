«Барселона» установила личный антирекорд в Лиге чемпионов в матче с «Брюгге»

«Барселона пропустила два гола за 16 минут и 35 секунд в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» — это самый ранний случай, когда команда оказывалась в роли проигрывающей с разницей в два мяча в истории её выступлений в Лиге чемпионов, сообщает OptaJose в социальной сети X.

Сам матч завершился со счётом 3:3. По ходу встречи каталонский клуб трижды уступал в счёте.

После четырёх туров «Барселона» занимает 11-е место в турнирной таблице, записав в свой актив семь очков «Брюгге», в свою очередь, находится на 22-м месте, набрав четыре очка.

В следующем туре чёрно-синие 26 ноября сыграют в гостях со «Спортингом», сине-гранатовые 25 ноября на выезде встретятся с Челси.