«Барселона» установила личный антирекорд в Лиге чемпионов в матче с «Брюгге»
«Барселона пропустила два гола за 16 минут и 35 секунд в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» — это самый ранний случай, когда команда оказывалась в роли проигрывающей с разницей в два мяча в истории её выступлений в Лиге чемпионов, сообщает OptaJose в социальной сети X.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 3
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Трезольди – 6' 1:1 Ф. Торрес – 8' 2:1 Форбш – 17' 2:2 Ямаль – 61' 3:2 Форбш – 63' 3:3 Дзолис – 77'
Сам матч завершился со счётом 3:3. По ходу встречи каталонский клуб трижды уступал в счёте.
После четырёх туров «Барселона» занимает 11-е место в турнирной таблице, записав в свой актив семь очков «Брюгге», в свою очередь, находится на 22-м месте, набрав четыре очка.
В следующем туре чёрно-синие 26 ноября сыграют в гостях со «Спортингом», сине-гранатовые 25 ноября на выезде встретятся с Челси.
