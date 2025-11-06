«Арсенал» стал единственным клубом в Лиге чемпионов, не пропустившим ни одного гола

Завершились матч четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов, по итогам которого лондонский «Арсенал» под руководством Микеля Артеты стал единственной командой, не пропустившей ни одного гола. На этом этапе английский клуб обыграл «Славию» с разгромным счётом 3:0.

Разница мячей у подопечных Артеты составляет 11-0. Таким образом, лондонский «Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов. На один гол больше пропустил миланский «Интер», разница мячей у которого составляет 11-1. Итальянский клуб занимает третье место в таблице.

На первом месте расположилась мюнхенская «Бавария», разница мячей у которой 14-3.