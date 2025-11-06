Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Проявили азербайджанский характер». Тренер «Карабаха» — о матче с «Челси»

«Проявили азербайджанский характер». Тренер «Карабаха» — о матче с «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал игру своей команды в матче общего этапа с лондонским «Челси». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Эстевао – 16'     1:1 Андраде – 29'     2:1 Янкович – 39'     2:2 Гарначо – 53'    

«Прежде всего я хотел бы поздравить наших болельщиков. Это был великолепный день, ведь через несколько дней будет отмечаться День Победы (государственный праздник, который будут отмечать 8 ноября). Мои игроки боролись и проявили себя как бойцы. Моя команда до последних минут демонстрировала решимость в матче с победителями клубного чемпионата мира. Мои игроки не испугались и проявили азербайджанский характер. Они заработали своё первое очко в матче с английской командой. Конечно, этот результат повышает нашу уверенность и авторитет. Именно за это наши болельщики любят футбол. Возможно, игроки «Челси» были невнимательны и не ожидали, что мы будем атаковать», — приводит слова Гурбанова Goal.com.

Материалы по теме
Новая сенсация от «Карабаха» в ЛЧ! Теперь чемпионы Азербайджана остановили «Челси»
Новая сенсация от «Карабаха» в ЛЧ! Теперь чемпионы Азербайджана остановили «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android