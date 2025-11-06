«Проявили азербайджанский характер». Тренер «Карабаха» — о матче с «Челси»

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал игру своей команды в матче общего этапа с лондонским «Челси». Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Прежде всего я хотел бы поздравить наших болельщиков. Это был великолепный день, ведь через несколько дней будет отмечаться День Победы (государственный праздник, который будут отмечать 8 ноября). Мои игроки боролись и проявили себя как бойцы. Моя команда до последних минут демонстрировала решимость в матче с победителями клубного чемпионата мира. Мои игроки не испугались и проявили азербайджанский характер. Они заработали своё первое очко в матче с английской командой. Конечно, этот результат повышает нашу уверенность и авторитет. Именно за это наши болельщики любят футбол. Возможно, игроки «Челси» были невнимательны и не ожидали, что мы будем атаковать», — приводит слова Гурбанова Goal.com.