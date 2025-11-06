Скидки
Тренер «Барсы» высказался о ничьей с «Брюгге», где каталонцы трижды уступали по ходу матча

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о ничьей в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:3). По ходу матча каталонский клуб трижды уступал в счёте.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 3
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Трезольди – 6'     1:1 Ф. Торрес – 8'     2:1 Форбш – 17'     2:2 Ямаль – 61'     3:2 Форбш – 63'     3:3 Дзолис – 77'    

«Это был нелёгкий матч. Мы создали моменты, но соперник хорошо защищался и действовал агрессивно — в хорошем смысле. Мы плохо шли в отбор, проиграли много единоборств, особенно в центре поля… В средней линии мы не оказывали должного давления, не так, как хотели. В таких условиях защите приходится тяжело. Нужно работать над этим и всё проанализировать. Мне нужно поговорить с игроками — в воскресенье нас ждёт ещё одна игра», — приводит слова Флика Marca.

В следующем туре чёрно-синие 26 ноября сыграют в гостях со «Спортингом», сине-гранатовые 25 ноября на выезде встретятся с Челси.

