Тренер «Барсы» высказался о ничьей с «Брюгге», где каталонцы трижды уступали по ходу матча

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о ничьей в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:3). По ходу матча каталонский клуб трижды уступал в счёте.

«Это был нелёгкий матч. Мы создали моменты, но соперник хорошо защищался и действовал агрессивно — в хорошем смысле. Мы плохо шли в отбор, проиграли много единоборств, особенно в центре поля… В средней линии мы не оказывали должного давления, не так, как хотели. В таких условиях защите приходится тяжело. Нужно работать над этим и всё проанализировать. Мне нужно поговорить с игроками — в воскресенье нас ждёт ещё одна игра», — приводит слова Флика Marca.

В следующем туре чёрно-синие 26 ноября сыграют в гостях со «Спортингом», сине-гранатовые 25 ноября на выезде встретятся с Челси.