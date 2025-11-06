Тренер «Барсы» высказался о ничьей с «Брюгге», где каталонцы трижды уступали по ходу матча

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о ничьей в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:3). По ходу матча каталонский клуб трижды уступал в счёте.
«Это был нелёгкий матч. Мы создали моменты, но соперник хорошо защищался и действовал агрессивно — в хорошем смысле. Мы плохо шли в отбор, проиграли много единоборств, особенно в центре поля… В средней линии мы не оказывали должного давления, не так, как хотели. В таких условиях защите приходится тяжело. Нужно работать над этим и всё проанализировать. Мне нужно поговорить с игроками — в воскресенье нас ждёт ещё одна игра», — приводит слова Флика Marca.
В следующем туре чёрно-синие 26 ноября сыграют в гостях со «Спортингом», сине-гранатовые 25 ноября на выезде встретятся с Челси.
- 6 ноября 2025
-
03:17
-
03:02
-
02:43
-
02:38
-
02:29
-
02:16
-
02:14
-
02:01
-
01:45
-
01:40
-
01:31
-
01:17
-
01:02
-
00:58
-
00:57
-
00:56
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:30
-
00:28
-
00:27
-
00:26
-
00:24
-
00:17
-
00:15
-
00:12
-
00:05
- 5 ноября 2025
-
23:54
-
23:47
-
23:45
-
23:40