«Это ложь». Ламин Ямаль – ответил на слухи о проблемах со здоровьем

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал состояние своего здоровья после матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:3).

«Много говорили о моей паховой травме и что я был грустным. Всё это была ложь. Я просто старался снова тренироваться и играть на своём уровне — так я чувствую себя лучше всего и получаю удовольствие», — приводит слова Ямаля Marca.

Сообщалось, что Ламин Ямаль страдает после травмы паха. Отмечалось, что данное повреждение может стать у игрока хроническим.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять голов и пять результативных передач.