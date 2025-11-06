«Это ложь». Ламин Ямаль – ответил на слухи о проблемах со здоровьем
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал состояние своего здоровья после матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:3).
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 3
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Трезольди – 6' 1:1 Ф. Торрес – 8' 2:1 Форбш – 17' 2:2 Ямаль – 61' 3:2 Форбш – 63' 3:3 Дзолис – 77'
«Много говорили о моей паховой травме и что я был грустным. Всё это была ложь. Я просто старался снова тренироваться и играть на своём уровне — так я чувствую себя лучше всего и получаю удовольствие», — приводит слова Ямаля Marca.
Сообщалось, что Ламин Ямаль страдает после травмы паха. Отмечалось, что данное повреждение может стать у игрока хроническим.
В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять голов и пять результативных передач.
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
03:17
-
03:02
-
02:43
-
02:38
-
02:29
-
02:16
-
02:14
-
02:01
-
01:45
-
01:40
-
01:31
-
01:17
-
01:02
-
00:58
-
00:57
-
00:56
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:30
-
00:28
-
00:27
-
00:26
-
00:24
-
00:17
-
00:15
-
00:12
-
00:05
- 5 ноября 2025
-
23:54
-
23:47
-
23:45
-
23:40