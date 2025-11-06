Скидки
«Это ложь». Ламин Ямаль – ответил на слухи о проблемах со здоровьем

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал состояние своего здоровья после матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 3
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Трезольди – 6'     1:1 Ф. Торрес – 8'     2:1 Форбш – 17'     2:2 Ямаль – 61'     3:2 Форбш – 63'     3:3 Дзолис – 77'    

«Много говорили о моей паховой травме и что я был грустным. Всё это была ложь. Я просто старался снова тренироваться и играть на своём уровне — так я чувствую себя лучше всего и получаю удовольствие», — приводит слова Ямаля Marca.

Сообщалось, что Ламин Ямаль страдает после травмы паха. Отмечалось, что данное повреждение может стать у игрока хроническим.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять голов и пять результативных передач.

