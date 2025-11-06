Гвардиола отреагировал на уникальное достижение Холанда в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о достижении нападающего «горожан» Эрлинга Холанда в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:1).
— Эрлингу Холанду удалось забить в пяти кряду матчах Лиги чемпионов за три разных клуба.
— С каждым моим появлением на пресс‑конференции он устанавливает очередной рекорд. Я рад за него — он этого достоин. Чем сильнее у него окружение, тем проще ему действовать. В топ‑клубах надёжные партнёры повышают возможности каждого футболиста», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Действующее соглашение форварда с клубом рассчитано до 2034 года. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал две результативные передачи.
