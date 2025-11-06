«Заботит и напрягает». Карпин – о ситуации с Осипенко и Маухубом после матча с «Зенитом»
Поделиться
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о травмах Эль‑Мехди Маухуба и Максима Осипенко во время матча Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом» (3:1). Осипенко был заменён после первого тайма. Маухуб покинул поле на 34-й минуте.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53' 1:1 Педро – 76' 1:2 Бабаев – 84' 1:3 Тюкавин – 90+3'
«Это больше всего заботит и напрягает после игры. У Маухуба травма плеча — непонятно, на сколько он выбыл. У Осипенко сотрясение из‑за стыка. Через два дня игра с «Акроном» в РПЛ, это прилично напрягает. И так у нас не всё хорошо с обоймой, а сейчас ещё, возможно, выпадут игроки, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Москве 27 ноября.
Напомним, в чемпионате России «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 17 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
04:50
-
04:47
-
04:31
-
04:18
-
04:01
-
04:00
-
03:42
-
03:38
-
03:20
-
03:17
-
03:02
-
02:43
-
02:38
-
02:29
-
02:16
-
02:14
-
02:01
-
01:45
-
01:40
-
01:31
-
01:17
-
01:02
-
00:58
-
00:57
-
00:56
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:30
-
00:28
-
00:27
-
00:26