«Заботит и напрягает». Карпин – о ситуации с Осипенко и Маухубом после матча с «Зенитом»

Комментарии

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о травмах Эль‑Мехди Маухуба и Максима Осипенко во время матча Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом» (3:1). Осипенко был заменён после первого тайма. Маухуб покинул поле на 34-й минуте.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+3'    

«Это больше всего заботит и напрягает после игры. У Маухуба травма плеча — непонятно, на сколько он выбыл. У Осипенко сотрясение из‑за стыка. Через два дня игра с «Акроном» в РПЛ, это прилично напрягает. И так у нас не всё хорошо с обоймой, а сейчас ещё, возможно, выпадут игроки, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Москве 27 ноября.

Напомним, в чемпионате России «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 17 очков.

Комментарии
