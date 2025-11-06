Френки де Йонг объяснил потерю очков «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал результат матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с бельгийским «Брюгге». Игра завершилась со счётом 3:3.

«Нам нужно играть лучше — значительно лучше. В этом поединке мы должны были брать три очка. Есть много факторов, над которыми нужно работать: мы понимаем это и тренируемся, но не переносим то, что отрабатываем, на матч. Контратаки соперника получаются из‑за ошибок в позиционировании при обороне», — приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА.

После этого результата «Барселона» опустилась на 11‑е место в группе, имея 7 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Бавария» с 12 очками.

