Френки де Йонг объяснил потерю очков «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал результат матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с бельгийским «Брюгге». Игра завершилась со счётом 3:3.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 3
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Трезольди – 6' 1:1 Ф. Торрес – 8' 2:1 Форбш – 17' 2:2 Ямаль – 61' 3:2 Форбш – 63' 3:3 Дзолис – 77'
«Нам нужно играть лучше — значительно лучше. В этом поединке мы должны были брать три очка. Есть много факторов, над которыми нужно работать: мы понимаем это и тренируемся, но не переносим то, что отрабатываем, на матч. Контратаки соперника получаются из‑за ошибок в позиционировании при обороне», — приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА.
После этого результата «Барселона» опустилась на 11‑е место в группе, имея 7 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Бавария» с 12 очками.
Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:
