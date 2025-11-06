ЦСКА показал атмосферу в раздевалке после поражения в матче с «Динамо» Мх в Кубке России

ЦСКА показал, что происходило в раздевалке команды после поражения в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ с махачкалинским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 45+6-й минуте забил Ражаб Магомедов, реализовав пенальти.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

Ответный матч между командами состоится 26 ноября в Москве.

Отметим, ЦСКА является действующим победителем турнира. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.). ЦСКА вместе с «Локомотивом» является наиболее титулованным клубом турнира (по девять побед).