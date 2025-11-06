Вингер «Брюгге» побил рекорд Бекхэма в матчах с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Крайний нападающий «Брюгге» Карлуш Форбш, оформивший дубль и результативную передачу в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3), покорил рекорд известного английского экс-полузащитника Дэвида Бекхэма во встречах главного еврокубкового турнира с сине-гранатовыми.

Как сообщает Opta Sport, в возрасте 21 года и 231 дня Форбш стал самым молодым игроком, забившим мяч и отдавшим голевую передачу в матче Лиги чемпионов с «Барселоной», побив рекорд Дэвида Бекхэма, установленный на «Олд Траффорд» в сентябре 1998 года (23 года 137 дней).

Вингер «Брюгге» и молодёжной сборной Португалии провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме Френки де Йонг объяснил потерю очков «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: