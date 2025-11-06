Вингер «Брюгге» побил рекорд Бекхэма в матчах с «Барселоной» в Лиге чемпионов
Крайний нападающий «Брюгге» Карлуш Форбш, оформивший дубль и результативную передачу в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3), покорил рекорд известного английского экс-полузащитника Дэвида Бекхэма во встречах главного еврокубкового турнира с сине-гранатовыми.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 3
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Трезольди – 6' 1:1 Ф. Торрес – 8' 2:1 Форбш – 17' 2:2 Ямаль – 61' 3:2 Форбш – 63' 3:3 Дзолис – 77'
Как сообщает Opta Sport, в возрасте 21 года и 231 дня Форбш стал самым молодым игроком, забившим мяч и отдавшим голевую передачу в матче Лиги чемпионов с «Барселоной», побив рекорд Дэвида Бекхэма, установленный на «Олд Траффорд» в сентябре 1998 года (23 года 137 дней).
Вингер «Брюгге» и молодёжной сборной Португалии провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.
