«Барселона» выступила с заявлением о сгоревшем автобусе болельщиков из-за фаера

«Барселона» отреагировала на инцидент с загоревшимся автобусом фанатов каталонского клуба, на котором они ехали на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:3).

«Клуб сообщает всем своим болельщикам, находящимся на стадионе имени Яна Брейделя в Брюгге, что бесплатный автобус-шаттл, предоставленный «Брюгге» для обратной поездки со стадиона, отменён из-за инцидента с фаерами перед матчем. Таким образом, болельщикам придётся возвращаться самостоятельно», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в социальной сети X.

Автобус фанатов сине-гранатовых загорелся по пути на матч. Предлагается, что внутри автобуса зажгли файер.