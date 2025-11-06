Скидки
«Барселона» выступила с заявлением о сгоревшем автобусе болельщиков из-за фаера

Комментарии

«Барселона» отреагировала на инцидент с загоревшимся автобусом фанатов каталонского клуба, на котором они ехали на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 3
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Трезольди – 6'     1:1 Ф. Торрес – 8'     2:1 Форбш – 17'     2:2 Ямаль – 61'     3:2 Форбш – 63'     3:3 Дзолис – 77'    

«Клуб сообщает всем своим болельщикам, находящимся на стадионе имени Яна Брейделя в Брюгге, что бесплатный автобус-шаттл, предоставленный «Брюгге» для обратной поездки со стадиона, отменён из-за инцидента с фаерами перед матчем. Таким образом, болельщикам придётся возвращаться самостоятельно», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в социальной сети X.

Автобус фанатов сине-гранатовых загорелся по пути на матч. Предлагается, что внутри автобуса зажгли файер.

