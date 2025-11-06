«Барселона» выступила с заявлением о сгоревшем автобусе болельщиков из-за фаера
«Барселона» отреагировала на инцидент с загоревшимся автобусом фанатов каталонского клуба, на котором они ехали на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:3).
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 3
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Трезольди – 6' 1:1 Ф. Торрес – 8' 2:1 Форбш – 17' 2:2 Ямаль – 61' 3:2 Форбш – 63' 3:3 Дзолис – 77'
«Клуб сообщает всем своим болельщикам, находящимся на стадионе имени Яна Брейделя в Брюгге, что бесплатный автобус-шаттл, предоставленный «Брюгге» для обратной поездки со стадиона, отменён из-за инцидента с фаерами перед матчем. Таким образом, болельщикам придётся возвращаться самостоятельно», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в социальной сети X.
Автобус фанатов сине-гранатовых загорелся по пути на матч. Предлагается, что внутри автобуса зажгли файер.
Комментарии
