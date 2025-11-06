Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой показал форму, в которой играл за сборную СССР в 1990 году

Александр Мостовой показал форму, в которой играл за сборную СССР в 1990 году
Комментарии

Экс-футболист московского «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой опубликовал в своём телеграм-канале фотографию, где показал форму, в которой выступал в составе сборной СССР в 1990 году.

«В этой форме я играл в 1990 году», — подписал пост с фотографией Мостовой в своём телеграм-канале.

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Александр известен по выступлениям за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». Кроме того, он сыграл 50 матчей за сборную России, забив 10 голов и отдав 10 результативных передач. Также Мостовой провёл 15 встреч, отличившись тремя голами за национальную команду СССР в период с 1990 по 1992 годы.

Материалы по теме
Мостовой: при слабой игре «Спартак» мог увезти ничью в матче с «Краснодаром»

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android