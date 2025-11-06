Александр Мостовой показал форму, в которой играл за сборную СССР в 1990 году

Экс-футболист московского «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой опубликовал в своём телеграм-канале фотографию, где показал форму, в которой выступал в составе сборной СССР в 1990 году.

«В этой форме я играл в 1990 году», — подписал пост с фотографией Мостовой в своём телеграм-канале.

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Александр известен по выступлениям за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». Кроме того, он сыграл 50 матчей за сборную России, забив 10 голов и отдав 10 результативных передач. Также Мостовой провёл 15 встреч, отличившись тремя голами за национальную команду СССР в период с 1990 по 1992 годы.

