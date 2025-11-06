«Глупые голы». Энцо Мареска отреагировал на потерю очков «Челси» в матче ЛЧ с «Карабахом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о потере очков «синих» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с азербайджанским «Карабахом». Встреча завершилась со счётом 2:2.
«Для меня было важно то, что происходило в штрафной. Голы, которые мы пропустили, для меня — глупые. Сколько бы раз мы ни приходили в чужую штрафную, мы не были достаточно точны. Так что для меня это было важно. «Карабах» хорошая команда, я уже говорил об этом несколько дней назад, они здорово играют. Особенно дома, где непросто им противостоять», — приводит слова Марески издание Goal.com.
После 4-го тура «Карабах» занимает 15-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав семь очков. «Челси» также набрал семь очков и располагается на 12-й строчке.
