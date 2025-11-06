Скидки
Главная Футбол Новости

Карабах — Челси — 2:2, видеообзор матча Лиги чемпионов, видео голов: Андраде Янкович, Эстевао, Гарначо, 5 ноября 2025

Видеообзор сенсационной ничьей «Карабаха» в матче Лиги чемпионов с «Челси»
Аудио-версия:
5 ноября состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между азербайджанским «Карабахом» и английским «Челси». Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в столице Азербайджана — Баку. Матч завершился результативной ничьей со счётом 2:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Эстевао – 16'     1:1 Андраде – 29'     2:1 Янкович – 39'     2:2 Гарначо – 53'    

Голами в составе хозяев отличились Леандру Андраде и Марко Янкович. За лондонцев забили Эстевао и Алехандро Гарначо. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

По итогам четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» набрал семь очков и занимает 15‑ю строчку в таблице. У «Челси» аналогичное число очков. Лондонский клуб располагается на 12‑м месте.

«Глупые голы». Энцо Мареска отреагировал на потерю очков «Челси» в матче ЛЧ с «Карабахом»

Победители футбольных турниров-2025:

