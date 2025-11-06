Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор сенсационной ничьей «Карабаха» в матче Лиги чемпионов с «Челси»

5 ноября состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между азербайджанским «Карабахом» и английским «Челси». Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в столице Азербайджана — Баку. Матч завершился результативной ничьей со счётом 2:2.

Голами в составе хозяев отличились Леандру Андраде и Марко Янкович. За лондонцев забили Эстевао и Алехандро Гарначо. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

По итогам четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» набрал семь очков и занимает 15‑ю строчку в таблице. У «Челси» аналогичное число очков. Лондонский клуб располагается на 12‑м месте.

