Видеообзор сенсационной ничьей «Карабаха» в матче Лиги чемпионов с «Челси»
Поделиться
5 ноября состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между азербайджанским «Карабахом» и английским «Челси». Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в столице Азербайджана — Баку. Матч завершился результативной ничьей со счётом 2:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Эстевао – 16' 1:1 Андраде – 29' 2:1 Янкович – 39' 2:2 Гарначо – 53'
Голами в составе хозяев отличились Леандру Андраде и Марко Янкович. За лондонцев забили Эстевао и Алехандро Гарначо. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
По итогам четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» набрал семь очков и занимает 15‑ю строчку в таблице. У «Челси» аналогичное число очков. Лондонский клуб располагается на 12‑м месте.
Материалы по теме
Победители футбольных турниров-2025:
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
04:50
-
04:47
-
04:31
-
04:18
-
04:01
-
04:00
-
03:42
-
03:38
-
03:20
-
03:17
-
03:02
-
02:43
-
02:38
-
02:29
-
02:16
-
02:14
-
02:01
-
01:45
-
01:40
-
01:31
-
01:17
-
01:02
-
00:58
-
00:57
-
00:56
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:30
-
00:28
-
00:27
-
00:26