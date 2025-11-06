Шесть голов в видеообзоре результативного матча «Брюгге» — «Барселона» в Лиге чемпионов

«Барселона» в результативном матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграла вничью с «Брюгге». Встреча прошла в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и завершилась со счётом 3:3. По ходу встрече каталонский клуб трижды уступал в счёте.
В составе каталонского клуба забивали Ферран Торрес, Ламин Ямаль. Также автогол на счету полузащитника «Брюгге» Христоса Дзолиса.
За «Брюгге» отличились Николо Трезольди и Карлуш Форбш (дважды).
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
После четырёх туров «Барселона» занимает 11-е место в турнирной таблице, записав в свой актив семь очков «Брюгге», в свою очередь, находится на 22-м месте, набрав четыре очка. В следующем туре чёрно-синие 26 ноября сыграют в гостях со «Спортингом», сине-гранатовые 25 ноября на выезде встретятся с Челси.
- 6 ноября 2025
-
04:50
-
04:47
-
04:31
-
04:18
-
04:01
-
04:00
-
03:42
-
03:38
-
03:20
-
03:17
-
03:02
-
02:43
-
02:38
-
02:29
-
02:16
-
02:14
-
02:01
-
01:45
-
01:40
-
01:31
-
01:17
-
01:02
-
00:58
-
00:57
-
00:56
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:30
-
00:28
-
00:27
-
00:26