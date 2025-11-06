Шесть голов в видеообзоре результативного матча «Брюгге» — «Барселона» в Лиге чемпионов

«Барселона» в результативном матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграла вничью с «Брюгге». Встреча прошла в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и завершилась со счётом 3:3. По ходу встрече каталонский клуб трижды уступал в счёте.

В составе каталонского клуба забивали Ферран Торрес, Ламин Ямаль. Также автогол на счету полузащитника «Брюгге» Христоса Дзолиса.

За «Брюгге» отличились Николо Трезольди и Карлуш Форбш (дважды).

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После четырёх туров «Барселона» занимает 11-е место в турнирной таблице, записав в свой актив семь очков «Брюгге», в свою очередь, находится на 22-м месте, набрав четыре очка. В следующем туре чёрно-синие 26 ноября сыграют в гостях со «Спортингом», сине-гранатовые 25 ноября на выезде встретятся с Челси.