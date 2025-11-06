Скидки
Шесть голов в видеообзоре результативного матча «Брюгге» — «Барселона» в Лиге чемпионов

Шесть голов в видеообзоре результативного матча «Брюгге» — «Барселона» в Лиге чемпионов
Комментарии

«Барселона» в результативном матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграла вничью с «Брюгге». Встреча прошла в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и завершилась со счётом 3:3. По ходу встрече каталонский клуб трижды уступал в счёте.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 3
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Трезольди – 6'     1:1 Ф. Торрес – 8'     2:1 Форбш – 17'     2:2 Ямаль – 61'     3:2 Форбш – 63'     3:3 Дзолис – 77'    

В составе каталонского клуба забивали Ферран Торрес, Ламин Ямаль. Также автогол на счету полузащитника «Брюгге» Христоса Дзолиса.

За «Брюгге» отличились Николо Трезольди и Карлуш Форбш (дважды).

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После четырёх туров «Барселона» занимает 11-е место в турнирной таблице, записав в свой актив семь очков «Брюгге», в свою очередь, находится на 22-м месте, набрав четыре очка. В следующем туре чёрно-синие 26 ноября сыграют в гостях со «Спортингом», сине-гранатовые 25 ноября на выезде встретятся с Челси.

