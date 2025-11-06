«Индепендьенте Ривадавия» завоевал Кубок Аргентины, одолев в финале «Аргентинос Хуниорс»

В ночь с 5 на 6 ноября мск на нейтральном поле стадиона «Хуан Перон» в аргентинской Кордобе завершился финальный матч на Кубок Аргентины между клубами «Индепендьенте Ривадавия» и «Аргентинос Хуниорс». Обладателем трофея стал «Индепендьенте», который после ничьей 2:2 в основное время взял верх в серии пенальти со счётом 5:3.
На девятой минуте игры первый гол забил парагвайский нападающий «Индепендьенте Ривадавия» Алекс Арче, на 41-й минуте его команда осталась в меньшинстве после второй жёлтой карточки полузащитника Максимилиано Амарфила. Несмотря на это, на 62-й минуте хавбек Матиас Фернандес удвоил преимущество «Индепендьенте». Две минуты спустя полузащитник Алан Лескано отыграл один гол. На 90+2-й минуте «Индепендьенте Ривадавия» остался вдевятером после второго предупреждения защитника Алехо Осельи. На 90+7-й минуте защитник «Аргентинос Хуниорс» Эрик Годой сравнял счёт.
Судьбу трофея решила серия пенальти, её исход определила осечка нападающего «Аргентинос Хуниорс» Томаса Молины при восьмом ударе.
