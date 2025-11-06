Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Индепендьенте Ривадавия — Аргентинос Хуниорс, результат матча 6 ноября 2025, счет 2:2 (пен. 5:3), финал Кубка Аргентины — 2025

«Индепендьенте Ривадавия» завоевал Кубок Аргентины, одолев в финале «Аргентинос Хуниорс»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 5 на 6 ноября мск на нейтральном поле стадиона «Хуан Перон» в аргентинской Кордобе завершился финальный матч на Кубок Аргентины между клубами «Индепендьенте Ривадавия» и «Аргентинос Хуниорс». Обладателем трофея стал «Индепендьенте», который после ничьей 2:2 в основное время взял верх в серии пенальти со счётом 5:3.

Кубок Аргентины 2025 . Финал
06 ноября 2025, четверг. 03:10 МСК
Индепендьенте Ривадавия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Аргентинос Хуниорс
Буэнос-Айрес
1:0 Арче – 9'     2:0 Fernandez – 62'     2:1 Lescano – 64'     2:2 Годой – 90+7'    
Удаления: Amarfil – 41', Osella – 90+2' / нет

На девятой минуте игры первый гол забил парагвайский нападающий «Индепендьенте Ривадавия» Алекс Арче, на 41-й минуте его команда осталась в меньшинстве после второй жёлтой карточки полузащитника Максимилиано Амарфила. Несмотря на это, на 62-й минуте хавбек Матиас Фернандес удвоил преимущество «Индепендьенте». Две минуты спустя полузащитник Алан Лескано отыграл один гол. На 90+2-й минуте «Индепендьенте Ривадавия» остался вдевятером после второго предупреждения защитника Алехо Осельи. На 90+7-й минуте защитник «Аргентинос Хуниорс» Эрик Годой сравнял счёт.

Судьбу трофея решила серия пенальти, её исход определила осечка нападающего «Аргентинос Хуниорс» Томаса Молины при восьмом ударе.

Турнирная сетка Кубка Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android