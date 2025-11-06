Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

В этот список вошли нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, вингер «Брюгге» Карлуш Форбш, полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден, а также хавбек Микель Мерино из «Арсенала».

Осимхен отметился хет-триком в игре с «Аяксом» (3:0), Форбш забил два гола и отдал результативный пас, чем помог «Брюгге» сыграть вничью с «Барселоной» (3:3), Фоден отправил два мяча в сетку ворот «Боруссии» (4:1), а Мерино отметился дублем во встрече со «Славией» (3:0).

Напомним, на данный момент турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ», который набрал девять очков. На втором месте располагается «Бавария», у которой также девять очков. Строчки с третьей по пятую с аналогичным количеством очков занимают «Интер», «Арсенал» и «Реал».

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Видео
Видеообзор сенсационной ничьей «Карабаха» в матче Лиги чемпионов с «Челси»

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android