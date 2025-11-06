Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

В этот список вошли нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, вингер «Брюгге» Карлуш Форбш, полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден, а также хавбек Микель Мерино из «Арсенала».

Осимхен отметился хет-триком в игре с «Аяксом» (3:0), Форбш забил два гола и отдал результативный пас, чем помог «Брюгге» сыграть вничью с «Барселоной» (3:3), Фоден отправил два мяча в сетку ворот «Боруссии» (4:1), а Мерино отметился дублем во встрече со «Славией» (3:0).

Напомним, на данный момент турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ», который набрал девять очков. На втором месте располагается «Бавария», у которой также девять очков. Строчки с третьей по пятую с аналогичным количеством очков занимают «Интер», «Арсенал» и «Реал».

