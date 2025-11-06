Григорян объяснил победу «Динамо» в матче Кубка России с «Зенитом»

Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, где «Динамо» обыграло «Зенит» (3:1).

«Первый тайм был очень тяжёлым для «Зенита». Большая группа зенитовских игроков, не имеющих постоянной игровой практики, уступала динамовцам, хотя у «Динамо» тоже была большая ротация. Прежде всего зенитовцы проигрывали оппонентам в интенсивности футбола. «Динамо» владело инициативой.

Во втором тайме у «Зенита» вышли основные игроки во главе с Глушенковым и Педро, после чего петербуржцы сразу перехватили инициативу и смогли забить. Однако в ответ тренерский штаб «Динамо» выпустил Гладышева и Тюкавина, которые соорудили третий гол. Второй тайм был очень насыщенным с футбольной точки зрения, в отличие от первого тайма», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Москве 27 ноября.

