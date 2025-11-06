Скидки
Штурм Грац — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Григорян объяснил победу «Динамо» в матче Кубка России с «Зенитом»

Аудио-версия:
Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, где «Динамо» обыграло «Зенит» (3:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+3'    

«Первый тайм был очень тяжёлым для «Зенита». Большая группа зенитовских игроков, не имеющих постоянной игровой практики, уступала динамовцам, хотя у «Динамо» тоже была большая ротация. Прежде всего зенитовцы проигрывали оппонентам в интенсивности футбола. «Динамо» владело инициативой.

Во втором тайме у «Зенита» вышли основные игроки во главе с Глушенковым и Педро, после чего петербуржцы сразу перехватили инициативу и смогли забить. Однако в ответ тренерский штаб «Динамо» выпустил Гладышева и Тюкавина, которые соорудили третий гол. Второй тайм был очень насыщенным с футбольной точки зрения, в отличие от первого тайма», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Москве 27 ноября.

