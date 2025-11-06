Скидки
Штурм Грац — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона—2025/2026 по футболу на 6 ноября

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 6 ноября
Сегодня, 6 ноября, пройдёт один матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России на 6 ноября (время московское):

19:30. «Спартак» — «Локомотив».

Накануне состоялись три игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Так, «Краснодар» обыграл «Оренбург» (3:1), махачкалинское «Динамо» одержало победу над ЦСКА (1:0), а «Зенит» уступил «Динамо» Москва (1:3).

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Топ-матчи четверга: битвы «Спартака» с «Локо» в футболе и хоккее, а ещё теннис и баскетбол
Топ-матчи четверга: битвы «Спартака» с «Локо» в футболе и хоккее, а ещё теннис и баскетбол
