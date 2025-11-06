Скидки
Штурм Грац — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
20:45 Мск
Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 6 ноября

Сегодня, 6 ноября, состоятся матчи общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы 6 ноября (время — московское):

20:45. «Динамо» З (Хорватия) – «Сельта» (Испания);
20:45. «Штурм» (Австрия) – «Ноттингем Форест» (Англия);
20:45. «Мидтьюлланн» (Дания) – «Селтик» (Шотландия);
20:45. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Лилль» (Франция);
20:45. «Базель» (Швейцария) – ФКСБ (Румыния);
20:45. «Мальмё» (Швеция) – «Панатинаикос» (Греция);
20:45. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды);
20:45. «Утрехт» (Нидерланды) – «Порту» (Португалия);
20:45. «Ницца» (Франция) – «Фрайбург» (Германия);
23:00. «Штутгарт» (Германия) – «Фейеноорд» (Нидерланды);
23:00. «Болонья» (Италия) – «Бранн» (Норвегия);
23:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Фенербахче» (Турция);
23:00. «Брага» (Португалия) – «Генк» (Бельгия);
23:00. «Астон Вилла» (Англия) – «Маккаби» Т-А (Израиль);
23:00. «Бетис» (Испания) – «Лион» (Франция);
23:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Рома» (Италия);
23:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария);
23:00. ПАОК (Греция) – «Янг Бойз» (Швейцария).

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь матчей Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
