20:45 Мск
Роман Бабаев: карьера Игоря Акинфеева не подходит к концу, он способен продолжать

Роман Бабаев: карьера Игоря Акинфеева не подходит к концу, он способен продолжать
Аудио-версия:
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем капитана и голкипера команды Игоря Акинфеева. Вратарь выступает за первую команду армейцев с 2003 года, ему 39 лет.

«Книгу Акинфеева начал читать. Получил одним из первых — по блату, даже с автографом. Мы помогали Игорю в этой инициативе. Она личная — без его решения не было бы этого проекта. Но я полностью поддерживаю и считаю, что это не декларация об успехах, медалях и рекордах — это история жизни спортсмена со всеми сложностями и трудностями, с которыми он сталкивался на пути.

Что касается окончания карьеры Акинфеева, не думаю, что подходит к концу. Мне кажется, что Игорь вполне способен ещё достаточно долго продолжать карьеру профессионального футболиста. Не могу загадывать сколько. Многое будет зависеть именно от его желания. Очень хочется верить, что это пока многоточие», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Роман Бабаев анонсировал второй сезон сериала про ЦСКА
