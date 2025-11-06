Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» — «Локомотив»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В последний раз красно-белые встречались с железнодорожниками в августе этого года. Тогда в рамках Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 4:2.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.