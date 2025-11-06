Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штурм Грац — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак — Локомотив: во сколько начало матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, где смотреть трансляцию онлайн 6 ноября

«Спартак» — «Локомотив»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз красно-белые встречались с железнодорожниками в августе этого года. Тогда в рамках Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 4:2.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: битвы «Спартака» с «Локо» в футболе и хоккее, а ещё теннис и баскетбол
Топ-матчи четверга: битвы «Спартака» с «Локо» в футболе и хоккее, а ещё теннис и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android