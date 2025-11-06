Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Интера» Киву оценил победу в матче Лиги чемпионов с «Кайратом»

Тренер «Интера» Киву оценил победу в матче Лиги чемпионов с «Кайратом»
Комментарии

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о победе в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с казахстанским «Кайратом». «Интер» выиграл со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Мартинес – 45'     1:1 Арад – 55'     2:1 Аугусто – 67'    

«Мы могли бы играть получше, но три очка есть — и это важнее всего. Хотели иметь сейчас 12 очков и этого добились. Глядя на наше положение в таблице, принимаю его таким, как есть. В Лиге чемпионов всегда тяжело.

Работаю над тем, чтобы как можно лучше мотивировать своих игроков. Порой мы несколько торопились, когда могли бы сыграть лучше. Но затем всё сделали хорошо, забив и победив», — приводит слова Киву официальный сайт УЕФА.

