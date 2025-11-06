Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штурм Грац — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги конференций по футболу сезона-2025/2026 на 6 ноября

Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 6 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, состоятся 18 матчей 3-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги конференций на 6 ноября (время московское):

20:45. «Майнц» — «Фиорентина»;
20:45. «Спарта» — «Ракув»;
20:45. АЕК Афины — «Шэмрок Роверс»;
20:45. АЕК Ларнака — «Абердин»;
20:45. «Шахтёр» — «Брейдаблик»;
20:45. «Ноа» — «Сигма»;
20:45. КуПС — «Слован»;
20:45. «Целе» — «Легия»;
20:45. «Самсунспор» — «Хамрун Спартанс»;
23:00. «Хэкен» — «Страсбург»;
23:00. «Кристал Пэлэс» — «Алкмар»;
23:00. «Лозанна-Спорт» — «Омония»;
23:00. «Динамо» Киев — «Зриньски»;
23:00. «Шкендия» — «Ягеллония»;
23:00. «Линкольн Ред Импс» — «Риека»;
23:00. «Райо Вальекано» — «Лех»;
23:00. «Шелбурн» — «Дрита»;
23:00. «Рапид» — «Университатя».

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира «Бетис».

Календарь матчей Лиги конференций
Турнирная таблица Лиги конференций
Материалы по теме
Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций 2028 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android