Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 6 ноября

Сегодня, 6 ноября, состоятся 18 матчей 3-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги конференций на 6 ноября (время московское):
20:45. «Майнц» — «Фиорентина»;
20:45. «Спарта» — «Ракув»;
20:45. АЕК Афины — «Шэмрок Роверс»;
20:45. АЕК Ларнака — «Абердин»;
20:45. «Шахтёр» — «Брейдаблик»;
20:45. «Ноа» — «Сигма»;
20:45. КуПС — «Слован»;
20:45. «Целе» — «Легия»;
20:45. «Самсунспор» — «Хамрун Спартанс»;
23:00. «Хэкен» — «Страсбург»;
23:00. «Кристал Пэлэс» — «Алкмар»;
23:00. «Лозанна-Спорт» — «Омония»;
23:00. «Динамо» Киев — «Зриньски»;
23:00. «Шкендия» — «Ягеллония»;
23:00. «Линкольн Ред Импс» — «Риека»;
23:00. «Райо Вальекано» — «Лех»;
23:00. «Шелбурн» — «Дрита»;
23:00. «Рапид» — «Университатя».
Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира «Бетис».